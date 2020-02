Можат да ви послужат како инспирација: Славните личности ги избраа овие песни за прв танц со партнерот! (ВИДЕО)

Кога паровите прават свадби, изборот на песна за прв танц е голема работа за нив, пишува Хафпост.

Ако барате инспирација за овој посебен датум, погледнете ги изборите на некои од најголемите светски ѕвезди:

Барак и Мишел: „You and I“, Стиви Вондер.

Џорџ и Амал Куни: „Why shouldn’t I?“, Кол Портер.

Серена и Алексис Оханијан: „Tale as old as time“, нумерата од приказната за „Убавицата и ѕверот“ во изведба на Селин Дион.

Елен Деџенерис и Порша де Роси „Ribbon in the sky“, Стиви Вондер.

Џастин Тимберлејк и Џесика Бил: „A song for you“, верзијата на Дони Хатавеј.

Самира Вили и Лорен Морели: „Uptown funk“, Марк Ронсон и Бруно Марс.

Џастин и Хајли Бибер: „It’s your love“, во изведба на Дениел Цезар.

Меган Маркл и принцот Хари: I wanna dance with somebody“, Витни Хјустон.

Кејт Мидлтон и принцот Вилијам: „Your song“, Елтон Џон (на свадбата во живо ја изведе Ел Голдинг).

Ким Кардашијан и Канје Вест: „All of me“, во изведба на Џон Леџенд.