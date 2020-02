Прво официјално појавување на кралицата Елизабета по Мегзит: Хари и Меган ја шокираа јавноста, а таа ниту да трепне! (ФОТО)

Кралицата Елизабета прв пат официјално се појави во јавноста по неочекуваната одлука за напуштањето на кралската должност на принцот Хари и војвотката Меган Маркл.

Кралицата, која сега прослави 68 години на престолот, ја посети Кралската воздухопловна база во местото Мархам, на истокот од Англија.

Беше ова нејзиното прво официјално излегување откако нејзиниот внук Хари и неговата американска сопруга Меган ја шокираа јавноста со повлекувањето со цел да поминуваат повеќе време во Канада и САД, пренесува Ројтерс.

Кралицата донесе одлука дека парот повеќе нема да биде дел од британската монархија, дека повеќе нема да ја има титулата „кралско височество“ и дека ќе биде финансиски независен.

The Queen’s out on her first official engagement of the year. She’s at @RAF_Marham in Norfolk from where the airforce flies the new F-35B jets. There are 3600 people who work at the base ✈️ 👑 pic.twitter.com/HntBdvxMhz

— Chris Ship (@chrisshipitv) February 3, 2020