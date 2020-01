Музичката дива ги истакна градите во претесен фустан, фановите ја критикуваа за линијата (ФОТО)

Сопственичката на мегахитот „All I Want For Christmas Is You”, Мараја Kери (50) се појави на премиерата на филмот „A Fall From Grace” во Њујорк, каде на присутните им ги покажа своите најголеми атрибути.

Имено, пејачката во претесен фустан пристигна на премиерата и уште еднаш докажа дека одлично се држи без оглед на годините, а всушност се уште гордо ги покажува и своите облини.

Фановите веднаш се јавија со критики дека таа од деколтето надолу не изгледа така слабо, како на сликите на Инстаграм за кои постојано ја обвинуваат дека се фотошопирани.

Пејачката направи исклучок, па наместо гламурозен фустан дојде во едноставен фустан кој најмногу ги нагласува токму нејзините главни атрибути. На премиерата позираше и со режисерот и сценографот на филмот „A Fall From Grace” Тајлер Пери.

Музичката дива Мараја Кери во март 2020 година го прослави 50-тиот роденден, а во јавноста внимава да биде гламурозна, и покрај тоа што често знае да носи премали и претесни парчиња кои не и одговараат на облините.

Позната е и по тоа што немилосрдно се фотошопира на социјалните мрежи со цел да изгледа подобро и послабо, а нејзините грешки со фотошопот често излегуваат многу смешно.