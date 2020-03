Земја каде важат необични правила: Овие работи можете да ги видите само во Јапонија! (ФОТО)

View this post on Instagram

ひさびさにー。 わたしはダメな母ちゃんです。 自分が、おもっていた母ちゃんにはなれていなくて だめだなぁ。だめな母親やっちゃってんなぁ、 と。自分でおもってきた 母ちゃんを一度 ゼロにしてみよう。 彼女が近い未来 なにか普通に失敗をしたときに 普通の子でも失敗するようなことでも 芸能人の親だから。とか ね、彼女に言われたくないから 人一倍 厳しくしてきちゃったことに 彼女にとったら 芸能人だろうが関係ないのに ただ私の立場を押し付けてしまっていたことだろうに。 今更 これでよかったんだろうか。とか。 うん!いまね!自分、ブレッブレ💨💨💨 だから普通の5歳になったばかりの子に比べたらかなりしっかりしちゃってて 聞き分けもいいのにね、、、 何度も何度も1000回くらい言ってるのに言い続けても わかってくれないことも なんでわかんないの?みたいなことがあって いよいよ 心がポキって折れて ひどいことばかり気づいたら言ってしまったり…😢 なんでこんなにわかってくれないの?だけの感情しか最近なかったけど いつしか りりなに完璧を、毎日100点を求めていたから 全てが悪循環にしかまわらなかったのかもしれない。 んで旦那にはわかったようなことを言われ、わかってないくせに わかったようなこと言うなと、腹が立ち 旦那の前と私の前じゃ 全然違う長女をみると 長女と旦那にも腹が立ち、、😂 でも今日 泣きながら話し合って 旦那に言われた ひとつだけは 受け入れてみた。 根気負けしたらだめだと。 笑 だな。 っと。 もう知らねーよ!とかどこかに1人で行っちゃいたいとか1人になりたいとか! と投げ出したくもなるけど、 私みたいな バカな母親だけぢゃなく 母親みんな いろんな育児の壁を乗り越えて乗り越えて 頑張ってるんだもんなぁ! だから よく 優樹菜育、憧れてます! とか嬉しい言葉頂きますが、 うそつきたくないからいいます。 わたしいま、ほんとうにだめな母親っす!まぁ、なにをもって、 いい母親なのかとか正解なんてありませんが、 でも、 娘たちにとって 最高な世界で1番のママだよ。て言われるようには、頑張りたいと 改めて思いましたね。 長々と。おつきあいありがとうございました😂 #語っちゃう系 #どーでもいいけどむかついて適当に投げたおむつ #結構遠めのゴミ箱に入った瞬間 #気持ちが少し楽になった 笑 #なんなん自分 #単純クソ馬鹿野郎だぜ #そんなもんっしょー、