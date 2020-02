Никогаш нема да погодите што се наоѓаше во чантата на младата актерка! (ФОТО)

Шармантната 10-годишна Џулија Батерс е најмлада ѕвезда од филмот „Once Upon A Time In Hollywood“, која се досети како може да ги спои убавото и корисното и ја насмеа планетата.

На црвениот тепих пред 92-то свечено доделување на Оскарите имавме можност да видиме неколку деца кои накратко го украдоа шоуто од своите славни колеги и номинирани ѕвезди.

И додека Роман Грифин Дејвис (12) и Арчи Јејтс (11), момчињата од филмот „Jojo Rabbit“, одлично си поминуваа и се шегуваа на црвениот тепих…нивната млада колешка Џулија Батерс (10) трпеливо позираше во стилот на голема филмска дива.

Тоа што малкумина го знаеа е дека Џулија, баш како возрасна личност, внимателно го испланирала своето доаѓање на доделувањето, а една од тајните за нејзиното добро расположение се криеше во нејзината чанта. Не само во тоа колку добро изгледаше во комбинација со нејзиниот моден избор, туку буквално внатре во чантата. Всушност, Џулија си спакувала сендвич.

Кога слушнала дека менито во Долби театарот ќе биде веганско, поради што Холивуд се воодушеви, малата актерка не била задоволна, па спакувала ужинка за полесно да ја помине повеќечасовното доделување на наградите. Нејзиниот избор беше сендвич со мисирка.

