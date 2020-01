Скриена плажа: Оние кои ќе ја пронајдат, го откриле „рајот” (ФОТО)

View this post on Instagram

Explorer kind of beach! Playa del Amor, atau yang biasa dikenal dengan Hidden Beach, merupakan salah satu pantai di Pulau Marieta, terletak di sisi barat Puerto Vallarta, Mexico, Teluk Banderas. . Dari luar seperti goa luas tetapi ternyata dalamnya pantai berpasir putih dan air samudra pacific yang berwarna biru. . Tapi kenapa di dalam goa ini bisa ada pantai? Diduga pulau ini merupakan tempat latihan penembakan bomb oleh Pemerintahan Mexico di awal tahun 1900'an. . Biasanya kalau habis di bomb bakal hancur penuh puing puing akan tetapi, inilah dia, hidden beach yang sensational di Pulau Marieta, Mexico. . Private and hidden, your privacy is guaranteed.