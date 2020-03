Роден е Дејвид Гилмор, „Битлси“ го објавија синглот „Let it be“ и други настани кои ја одбележаа музиката низ историјата…

На 6 март е роден човекот кој по своите соло изведби на гитара се издвојува од останатите, a се работи за единствениот Дејвид Гилмoр. На денешен ден „Битлси“ го претставија синглот „Let it be“ и тоа ќе биде последното заедничко издание на легендарната контроверзна група од Ливерпул, a ова не се единствените настани кои ја одбележаа музиката низ историјата на денешен ден.

Во продолжение прочитајте за сите музички настани кои во минатото се случија токму на 6 март:

1944 година – Роден Дејвид Гилмор, гитарист, пејач и автор, член на легендарните „Pink Floyd“ и соло артист. Гилмор важи за еден од најдобрите гитаристи на сите времиња, а во текот на седумдесеттите години од минатиот век заедно со Роџер Вотерс имаа големо влијание во развојот на прогресивниот психоделичен рок.

1970 година – Објавен синглот на „Beatles“, „Let it be“, заедно со песната „You know my name (Look up the number)“. Ова всушност е последното издание на четворката од Ливерпул додека се уште беа заедно.

1982 година – Групата од Нови Сад, „Лабораторија звука“ го објави албумот „Дубоко у теби“. Од овој албум посебно се одделија песните „Трофазни заводник“, Дубоко у теби“ и „Заборавјена драга“.

1984 година – Студентот Рик Рубин ја основаше познатата издавачка куќа Def Jam и првото издание беше сингл токму на неговата група „Hose“. Def Jam рекордс е американска издавачка куќа, најмногу фокусирана на хип хоп, поп и урбана музика.

1989 година – Во рамките на турнејата „Продавница тајни“, познатата балканска група „Бајага и Инструктори“ имаше свој настап во Домот на спортовите во Загреб, а овој концерт е снимен за нивниот прв албум во живо, кој е објавен како двојно ЛП издание – „Нека свемир чује немир“. Овој албум е посебно интересен поради првото објавување на изведбата на Бајага на неговата култна балада „Кад ходаш“, од репертоарот на групата „Рибља чорба“.