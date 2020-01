Прва фотографија по породувањето: Српската пејачка Сека Алексиќ не ја симнува насмевката од лицето, а погледнете што напиша за малиот Јован! (ФОТО)

View this post on Instagram

Gospodu se zahvaljujemo svaki minit, svaki sekund za ovaj dar! 🙏🏼 Blagosloven bio sine nas, neka te Sveti Jovan stiti gde god krocio kroz zivot, mama i tata su tu da se brinu o tebi i neguju te kao i batu Jakova. Imas pravog zastitnika kuci koji te sa nestrpljenjem ceka, tvoj brat 💙.