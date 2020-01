На денешен ден починал еден од најголемите југословенски писатели Бранислав Нушиќ!

View this post on Instagram

На данашњи дан 1864. године у Београду је рођен Бранислав Нушић, највећи српски комедиограф. Његова најпознатија књижевна дела су: "Госпођа министарка", "Народни посланик", "Мистер Долар", "Ожалошћена породица", "Покојник", "Сумњиво лице", "Јесења киша", "Пут око света", "Општинско дете", "Хајдуци", "Политички противник", "Кнез Иво од Семберије"…. Бранислав Нушић је у својим делима овековечио свакодневицу српског друштва у XIX и XX веку, а његове социолошке анализе су актуелне и у XXI веку, које радо гледамо у позоришним комадима широм наше земље.