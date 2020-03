Како Ковид-19 влијае на животната средина и загадувањето? (ВИДЕО)

Тешко е да се замисли дека во текот на растечката пандемија постои една светла точка. Меѓутоа, бидејќи нашите животи „подзастанаа“, реките и небото го искористуваат присуството на болеста кое го запре човештвото за да се опорават од човечкото влијание.

Маршал Бурк, економист за животна средина на Универзитетот „Стенфорд“, на 8 март направил пресметка за падот на загадувањето на воздухот во делови од Кина.

Според Бурк, голема е веројатноста во Кина, животите спасени на локално ниво, да ги надминат смртните случаи од Ковид-19.

Според него, двомесечното намалување на загадувањето веројатно спасило животи на 4.000 деца помали од пет години и 73.000 луѓе над 70-годишна возраст.

Во Вухан локалното население е воодушевено што повторно го гледа синото небо, бидејќи нивниот град 90% од времето е прекриен со смог.

I'm in the central city of China-Wuhan, today the weather is very good, the blue sky, birds and trees have grown green! Under the control of the virus outbreak, our city will usher in a beautiful spring! pic.twitter.com/IzSesUE219

— helven (@helven19) March 15, 2020