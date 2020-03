Маја Беровиќ со жежок тверк порача да се остане дома! (ВИДЕО)

View this post on Instagram

Kako vi provodite vrijeme u izolaciji?Ja sam se odlucila za pozitivne vibracije, sto zelim I vama. Postujmo preporuke zdravstvenih organizacija!Ostanimo u kucama kako bismo zastitili prvenstveno sebe i svoje najmilije. Uzivajte u filmovima, muzici ili necemu trecem…..ja uvijek biram muziku🤗 Ljubim vas i vidimo se na koncertima kada sve ovo prodje, a do tada budite odgovorni prema sebi i cuvajte se ♥️💃💃💃💃