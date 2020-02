Досега никому не му беше згоден, а откако се појави на Оскарите жените полудеа по него (ФОТО)

Покрај дамите кои на црвениот килим се прошетаа во гламурозни изданија, ѕвездата на овогодинешните Оскари беше и еден актер, со кој со својот изглед ги мегепса жените.

И не, не се работи за Бред Пит, туку за актерот кој досега веројатно на никому не беше згоден, иако го прослави серијата во која глумеше. Се работи за Реј Романо, актерот од „Сите сакаат“.

Does anyone else have a crush on Ray Romano? pic.twitter.com/v3K69DlVOp

„Еднаш веќе реков, но ќе речам пак: Реј Романо е секси“, „искрено? Би се омажила за Реј Роман“, „Дали уште некој е заљубен во Реј Роман?“ се само дел од бројните коментари на сметка на неговиот изглед на Оскарите, а кои го преплавија Твитер.

For those who missed Ray Romano swearing at the #Oscars2020 here it is (the F word wasnt bleeped out in Australia). pic.twitter.com/imsmxvKlAp

— Rhett Bartlett (@dialmformovies) February 10, 2020