Почина легендата од серијалот „Војна на ѕвездите“

Алан Харис почина во 82-та година од животот.

Агенцијата што го застапуваше потврди дека британскиот глумец починал од рак на белите дробови.

Харис глумеше во сите три филма од оригиналната трилогија „Војна на ѕвездите“.

Ги глумеше ловецот на уценети глави Боско, наредникот Бислав Мерил, два различни побуненици, механичар, како и „стромтруперите“ во сите филмови.

Actor Alan Harris, who played #Bossk in #StarWars #TheEmpireStrikesBack, has passed away: https://t.co/bpolsX51qJ pic.twitter.com/76cV9cPClY

— Comicbook.com (@ComicBook) January 31, 2020