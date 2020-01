Уловен во прељуба: Реакцијата на овој маж кога ќе сфати дека го снимаат е бесценета (ВИДЕО)

На друштвените мрежи се шири снимка направена во саботата на еден пријателски двобој на 2 еквадорски клуба, Барселона и Делфин.

Како што пренесуваат јужноамериканските портали, камерата во еден момент се свртела спрема мажот и жената кои разменувале нежности. Кога сфатил дека ги снимаат, мажот брзо се тргнал од својата „пријателка“ и загрижено се занел во телефонот.

That awkward moment your being put on the kissing cam but that’s not your wife…😳🤦🏼‍♀️🤣😂😅🤷‍♀️ pic.twitter.com/yUE0elnjKD

— 🌺𝑹𝑨𝑪𝑯𝑬𝑳🌺 (@RMata0312) January 19, 2020