Меган Маркл ја доби првата понуда: Ѝ понудиле еден милиони долари по секунда да се врати во серијата!

Откако Меган Маркл се прослави со улогата во серијата „Suits“, стана барана јавна личност. Кога се омажи за принцот Хари, се откажа од глумата, но сега повторно планира да ѝ се врати на својата најголема страст. Веќе ја доби и првата понуда.

Според пишувањето на британските медиуми, германската козметичка компанија „Биотулин“ на Меган Маркл ѝ понудила неверојатни пет милиони долари за пет секунди повторно појавување во серија со нивен производ.

Меган е корисник на нивните производи.

Att. Steve Burke: We are again offering you 5 million $ for a 5 sec. appearance of Meghan Markle with our biological Botox gel BIOTULIN in your TV series “Suits”.

Pls. check our offer with her agent.#biotulin @NBCUniversal #stephenbburke @nbc @nbcnews

— Biotulin (@Biotulin) March 2, 2020