Јасновитка пред 12 години го предвидела коронавирусот?! Ким Кардашијан сподели фотографија со морничави детали! (ФОТО)

Ким Кардашијан објави твит во кој е прикажан дел од книга во кој една јасновитка уште во 2008-ма година го предивела коронавирусот.

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 12, 2020