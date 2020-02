Потегот на Бијонсе и Џеј Зи ги разбесни Американците (ВИДЕО)

Музичките ѕвезди и сопружници Бијонсе и Џеј Зи одлучија да останат да седат за време на химната која ја пееше Деми Ловато на Супербол, што предизвика поделени реакции на социјалните мрежи.

Парот на натпреварот дошол со својата ќерка Блу Ајви, а ТМЗ ги снимил како се единствените кои седат за време на химната. Не е јасно зошто парот се одлучил на овој потег, особено со оглед на тоа дека Џеј Зи неодамна потпиша лукративен партнерски договор со NFL.

Beyoncé and Jay Z watching Demi Lovato perform the National Anthem at the #SuperBowl . pic.twitter.com/XJjnIVNjWl

Реакциите на овој потег беа различни. И додека едни беа лути, други пишуваа како никому не му е гајле за тоа, а многумина застанаа во одбрана на парот.

„И сите дома седат“, бил еден од коментарите.

Некои отишле и толку далеку што пишувале дека парот мора да се исели од државата.

They need to move out of our country if they can't stand for our national anthem.

— Beth Hawkins (@bethhawkins47) February 3, 2020