Лејди Гага како инспирација: Инсект именуван по стилот на пејачката (ФОТО)

„Откачениот“ вид на бубачка со чуден полов орган и шилести рогови е наречен по поп-ѕвездата Лејди Гага.

Необичниот изглед на инсектот од Никарагва – Каикаиа гага – доби име по чудесните костими на пејачката, пренесува CNN.

Оваа бубачка се храни со билки, пробивајќи ги со клуновите и пиејќи го сокот. Тие исто така „пеат“ едни на други правејќи вибрации кои патуваат долж стеблата на билките.

Ентомологот Брендан Морис од Универзитетот во Илионис го нарече инсектот по Лејди Гага.

„Ако постои Лејди Гага бубачка, тогаш тоа ќе биде оваа, бидејќи и тие имаат луди рогови и интересен моден смисол за истите“, изјави тој.

