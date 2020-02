Блек Чајна ја шокираше јавноста кога се појави на Оскарите и сите се прашуваат како успеа да добие покана! (ФОТО)

На 92-то доделување на Оскарите помеѓу гостите се најде и Блек Чајна, поранешната стриптизерка и ријалити-ѕвезда која едно време беше во врска со раперот Тајга, а потоа и со Роб Кардашијан со кој ја има ќерката Дрим, а сега јавно е во лоши односи со истиот.

Оваа старлета се појави во црн фустан со исклучително провокативен крој – деколте до папокот и шлиц до кукот, па малку може да се остави на имагинацијата, а на многумина им сметаше ова нејзино издание, како и фактот што воопшто прошета по црвениот тепих на ова престижно доделување.

На друштвените мрежи кружат шеги на нејзина сметка, а многумина истакнуваат дека и тие би можеле да дојдат на Оскарите кога веќе Блек Чајна можела.

So since Blac Chyna at the #Oscars, I guess I can too🤣🤣 pic.twitter.com/yJomHLNorp — Reloadedclipz (@reloadedclipz) February 9, 2020

Blac Chyna when they ask to see her invite to the #Oscars pic.twitter.com/VkOLhJPDx8 — Trab (@mile12hurts) February 10, 2020

Ok, but how did Blac Chyna get invited to the Oscars? Cut the cameras deadass. pic.twitter.com/5MoHJ9E8gp — Lacie Krinklehole (@Squidwardsnose8) February 9, 2020

Blac Chyna stealing a Oscar after not being nominated. #Oscars pic.twitter.com/algoBdL5Fp — Mamba Out 🙏🏾💔💜💛💜💛 (@shanice_kee) February 9, 2020