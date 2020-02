Средбата на Хоакин Феникс и принцот Вилијам поттикна дискусија: Дали актерот го исмеа принцот? (ВИДЕО)

Хоакин Феникс (45), еден од најдобрите холивудски актери на својата генерација, пред неколку дена беше награден на БАФТА наградите за најдобра машка улога, а беше и една од најголемите ѕвезди на 73-та церемонија на доделувањето на престижните награди.

Помеѓу оние кои сакаа да ја искористат можноста и да се запознаат со него, беше и принцот Вилијам (37), кој со сопругата Кејт Мидлтон беше еден од почестените гости на церемонијата. На друштвените мрежи се најде кратка снимка од нивната средба и веднаш привлече многу внимание. Војводата од Кембриџ му пришол на актерот, пружил рака, а Феникс благо се поклонил и веднаш го тргнал погледот, додека принцот Вилијам рекол: Мило ми е.

Joaquin Phoenix, Taika Waititi and Prince William having a chat during The BAFTA Awards Ceremony last night. pic.twitter.com/kmTcq74h3w

— Best of Joaquin Phoenix (@BestOfJPhoenix) February 3, 2020