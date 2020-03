Били Ајлиш се соблече на концерт во Мајами: Чувствувам како ме гледате! (ВИДЕО)

Младата музичка ѕвезда Били Ајлиш својата прва турнеја ја започна со концерт во Мајами, на кој, уште на самиот почетокот, зборувајќи за свеста за прифаќањето на своето тело такво какво што е, ја соблече маичката и предизвика овации кај присутните.

Некои од пристуните го забележаа токму моментот кога Били остана само со црн градник на сцената, па објавија видео на социјалните мрежи.

– Некои го мразат тоа што го носам, некои го фалат, а некои го користат само за да посрамотат некој друг или мене, но чувстувам како ме гледате, секогаш. Кога носам удобна облека, тогаш коментирате дека тој стил не и прилега на една жена. Кога носам провокативна облека, тогаш за вас сум проститутка. Иако никогаш не сте го виделе моето тело, сепак го оценувате Зошто? – се запраша Били за време на концертот.

this moment will go down in the music's story, BILLIE IS SO ICONIC pic.twitter.com/aaHu0mFtmF

— juan (@watchmyxanny) March 10, 2020