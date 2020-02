Вистинско мало царство за наследниците: Сека Алексиќ ја покажа детската соба која изгледа магично! (ВИДЕО)

View this post on Instagram

Jakov i Jovan. Prvo ime kao sledbenik, pratilac Boga i drugo kao milost Božja. Dve nedelje po rođenju. Ovo je dokaz da su dva brata dve grane istog stabla i dokaz da dvoje mogu biti jedno i da je dovoljno da bolje pogledaju u svoje srce da bi videli da im je tamo urezano ime onog drugog. Bog im pušta da spoznaju dubinu njegovog dela i tumače zašto im je podarena takva sličnost. Za mene, ovo je poruka da držeći se zajedno, mogu dosegnuti sve i da njih dvojicu povezuje neka velika, okom neviljiva i dušom dodirljiva sila… Da nijedna sličnost nije slučajna i da su Jakov i Jovan dva bića možda s potpuno različitim i oprečnim temperamentima, a koja ipak duboko beleže skrivene sličnosti. Posmatrajući brata moći će videti svoj odraz u sjaju ili suzi njegovog oka. A što više gledaju jedno drugog – bolje će spoznati sebe. Hvala ti @madrinafotos što svojim objektivom uspevaš da zabeležiš nepovratan i jedinstven momenat odrastanja. 🦋💙😇