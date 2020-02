Адам Сендлер со среден прст ги поздрави папараците додека беше на педикир!

Доколку сте обожавател на комедии, сигурно барем еднаш на малите екрани сте го виделе лицето на комичарот Адам Сендлер (53). Но, изгледа дека овој комичар своите обожаватели успева да ги насмее и надвор од глумата.

Папараците го „уловиле“ во козметички салон во Лос Анџелес, додека уживал во педикирот во сина тренерка и кратки панталони. Во еден момент сфатил дека некој го фотографира, а неговата реакција насмеа многумина. Мафтал со прстот да престанат да го фотографираат, а судејќи според неговиот израз на лицето, непријатно се изненадил.

Adam Sandler shows he cares about the little things as he gets a relaxing pedicure in Los Angeles https://t.co/2ummPXq3U7

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 5, 2020