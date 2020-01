Ја нарекуваат Хулк во сукња: Еве зошто Наталија посакала токму вака да изгледа! (ФОТО)

View this post on Instagram

Цистерна Базилика находится буквально под ногами туристов, осматривающих Айя-Софию и Голубую Мечеть. И большинство о ней не знает. Мы бы тоже не узнали, если бы не пронырливый турок, ужасно хотевший впарить нам свои "настоящие итальянские ЛуиВуитоны"✊ и пытаясь войти в доверие, показавший вход в это чудо🤗 Постройка IV века, задумывалась как водохранилище. К объекту был проведен многокилометровый акведук, подающий воду из окрестных горных источников. 336 колонн с капителями, исполненных в различных классических греческих и римских стилях, вывозились сюда из разрушенных по приказу христианских епископов античных храмов и сооружений, триумфальных арок. Есть две с головами медузы Горгоны. Это водохранилище было в свое время "потеряно" и забыто, на несколько поколений! И вновь открыто только в 16 веке. Окончательно очищено от тонн мусора и открыто как музей только в 1980-х годах. One of Istanbul's splendid historical buildings is the Basilica Cistern located in the southwest of Hagia Sophia. This large underground cistern built by Byzantine Emperor Justinian I (527-565) was named as Yerebatan Palace ere among the people due to the marble columns rising from the water and countless seemingly like. It is also known as Basilica Cistern since there is a Basilica in the place where the cistern is located. #amazonka #istanbul #turkey #sultanahmet #antique #турция #султанахмет #basilica #5PercentFamily #5PercentNation