Ја нарекуваат Хулк во сукња: Еве зошто Наталија посакала токму вака да изгледа! (ФОТО)

Нејзиниот изглед привлекува внимание каде и да се појави…
Наталија Кузнецова, со потекло од Русија, е една од најпознатите бодибилдерки во светот. Нејзината кариера ја следат голем број на луѓе, некои со воодушевување, а некои со доза на потсмев.
Денес е мајстор во спортот, шампион во бодибилдингот и сопственик на десетина разни награди. Но не било секогаш така.
Наталија е родена во 1991 година. Тешко е да се верува, но таа била многу слабо и кревко дете и со лошо здравје. Со цел да ја зголеми самодовербата на својата ќерка, таткото на само 14 години ја однел во теретана. Таа го засакала вежбањето, а нејзиното тело станало еластично и силно.
Наталија не запрела на постигнатите резултати, па така на неа само затегнатото тело не и било доволно. Таа продолжила да тренира и набрзо постигнала значителен успех. Со 16 години станала шампионка во бодибилдинг.
Нејзината фигура ќе го воодушеви секој маж, таа има висина од 170 сантиметри, тежина од 93 килограми, обем на половината од 76 сантиметри и бицепс од 48 сантиметри. Таа е вистински Хулк во сукња.
Од упорната работа и големата желба да биде силна како ликот од популарниот филм, никогаш не се откажала и денес има изглед кој отсекогаш го сакала.
View this post on Instagram
Фото сделано в Старом Несебре. Очень давно не снималась для youtube каналов. Но к Спортфазе всегда относилась с большим уважением. Алексей @aleksey.mokshyn всегда делал качественный и эксклюзивный контент. Очень мало кто умеет показывать бб интересно. Даже за инстаграмами культуристов мне лично наблюдать обычно невероятно скучно – это поел/тренировка/поспал/посрал и максимальная интрига это – ох, залило от углей! Или ух..заболел… Ну ещё личный тренинг повпаривать могут, разве что.. Топовых блогеров делающих контент о бодибилдинге практически нет. А сейчас миллионный канал Алексея Мокшина @aleksey.mokshyn банят за нарушение авторского права. Если вам нравится работа Алексея обязательно подписывайтесь на новый канал Sportfaza New Era. Ссылка на канал в инсте @aleksey.mokshyn 💪 Алексей, удачи!!! #amazonka #bodybuilding #ifbb #npc #elite #sportfaza
View this post on Instagram
Цистерна Базилика находится буквально под ногами туристов, осматривающих Айя-Софию и Голубую Мечеть. И большинство о ней не знает. Мы бы тоже не узнали, если бы не пронырливый турок, ужасно хотевший впарить нам свои "настоящие итальянские ЛуиВуитоны"✊ и пытаясь войти в доверие, показавший вход в это чудо🤗 Постройка IV века, задумывалась как водохранилище. К объекту был проведен многокилометровый акведук, подающий воду из окрестных горных источников. 336 колонн с капителями, исполненных в различных классических греческих и римских стилях, вывозились сюда из разрушенных по приказу христианских епископов античных храмов и сооружений, триумфальных арок. Есть две с головами медузы Горгоны. Это водохранилище было в свое время "потеряно" и забыто, на несколько поколений! И вновь открыто только в 16 веке. Окончательно очищено от тонн мусора и открыто как музей только в 1980-х годах. One of Istanbul's splendid historical buildings is the Basilica Cistern located in the southwest of Hagia Sophia. This large underground cistern built by Byzantine Emperor Justinian I (527-565) was named as Yerebatan Palace ere among the people due to the marble columns rising from the water and countless seemingly like. It is also known as Basilica Cistern since there is a Basilica in the place where the cistern is located. #amazonka #istanbul #turkey #sultanahmet #antique #турция #султанахмет #basilica #5PercentFamily #5PercentNation