Ја нарекуваат Хулк во сукња: Еве зошто Наталија посакала токму вака да изгледа! (ФОТО)

Нејзиниот изглед привлекува внимание каде и да се појави…

Наталија Кузнецова, со потекло од Русија, е една од најпознатите бодибилдерки во светот. Нејзината кариера ја следат голем број на луѓе, некои со воодушевување, а некои со доза на потсмев.

Денес е мајстор во спортот, шампион во бодибилдингот и сопственик на десетина разни награди. Но не било секогаш така.

Наталија е родена во 1991 година. Тешко е да се верува, но таа била многу слабо и кревко дете и со лошо здравје. Со цел да ја зголеми самодовербата на својата ќерка, таткото на само 14 години ја однел во теретана. Таа го засакала вежбањето, а нејзиното тело станало еластично и силно.

Наталија не запрела на постигнатите резултати, па така на неа само затегнатото тело не и било доволно. Таа продолжила да тренира и набрзо постигнала значителен успех. Со 16 години станала шампионка во бодибилдинг.

Нејзината фигура ќе го воодушеви секој маж, таа има висина од 170 сантиметри, тежина од 93 килограми, обем на половината од 76 сантиметри и бицепс од 48 сантиметри. Таа е вистински Хулк во сукња.

Од упорната работа и големата желба да биде силна како ликот од популарниот филм, никогаш не се откажала и денес има изглед кој отсекогаш го сакала.