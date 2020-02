Симсонови го предвиделе Коронавирусот уште во 1993 година! (ВИДЕО)

Фановите на Симсонови веруваад дека долгогодишната анимирана серија го предупредила светот за коронавирусот уште пред повеќе од 2 децении.

Како доказ ја наведуваат епизодата од 1993 година во која се ради за вирус наречен Осака Флу кој се шири низ Спрингфилд, откако жителите нарачале блендери од Јапонија.

The Simpsons, 1993, this goddamn series predicted coronavirus.

My mind is blown. pic.twitter.com/lNpSc71Ndt

— Muhammad Ali 🇱🇧 (@PortableYogurt) January 26, 2020