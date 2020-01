Пензионерка (80) јавно го опишува првиот секс со својот 35-годишен дечко: Утредента не можев да се движам! (ВИДЕО)

Британска пензионерка (80) планира да се омажи за својот 35-годишен дечко од Египет, иако таа е 10 години постара од неговата мајка.

Ајрис Џонс се вљубила во Мухамед Ахмед преку Фејсбук, а откако се запознале тие веднаш започнале врска.

По само четири дена поминати заедно тие пробале да се венчаат во Каиро, но немале исправни документи.

Сега Ајрис штеди пари за повторно да се врати во Египет, иако семејството не ја подржува во тоа.

80-годишната Ајрис смета дека Мухамед не е со неа поради пари, ниту поради британскиот пасош.

Ајрис гостуваше во британското телевизиско шоу „This Morning“, каде ја раскажа својата необична љубовна приказна, а притоа откри и детали од креветот со својот дечко, со посебен акцент на нивниот прв секс.

– Првата ноќ беше прилично груба. Не сум била со никого 35 години. Верувам дека повторно станав девица. Смеам ли да ви кажам што користевме? Цела туба лубриканти – изјавила Ајрис, додека двајцата водители не можеле да се воздржат од смеење.

This is the greatest TV Moment of the year pic.twitter.com/cOLxxa22Tr

— I DON'T KNOW HER (@I_Dont_Know_Her) January 28, 2020