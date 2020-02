Фановите бараат Амбер Херд да се отпушти од „Aquaman 2“!

Снимката на разговорот помеѓу Амбер Херд и Џони Деп, во која таа признава дека го удирала својот тогашен сопруг, би можело да ја чини кариерата оваа актерка, бидејќи публиката сега бара таа да се отстрани од филмот „Aquaman 2“.

Снимката се појави скоро 4 години после нивниот развод, кога Херд го обвини Деп дека физички ја злоставувал. Деп се тоа го негирал, но неговата кариера поради овој јавен судир претрпе силен удар. Фанови и поедини весници пишуваа петиции актерот да се отпушти од проектот на кој работеше.

Обвинението дека е насилник го чинеше ангажман во „Дизни“ и улогата на капетан Џек Спероу во франшизата „Pirates of the Caribbean“.

Местото во „Fantastic Beasts and Where to Find Them “ го задржа само благодарение на креаторката на оваа франшиза.

„Џ.К.Роулинг ги виде доказите и знаеше дека бев лажно обвинет. Затоа и ме поддржа јавно“, рече тогаш актерот и ѝ возврати на поранешната сопруга со тужба од 50 милиони долари поради емотивната и финансиска штета која таа му ја нанесе.