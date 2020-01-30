Екатерина е најубавата баба во Европа: Русинката слободното време го минува во теретана и вози велосипед (ФОТО)

Екатерина Егина (50) од Русија кон крајот на јануари учествуваше на натпреварувањето на најубавите омажени и жени повозрасни од 50 години во Софија, каде освои титула во номинацијата за „најубава баба во Европа“.

Таа имала околу 30 противници од сите краеви на светот: Јужна Кореја, Сингапур, Украина, Естонија, Индија и многу други земји.

Но, Екатерина ги освоила срцата на жирито со убавината, со своите интерпретации на џез композиции и дефиле во костим во стилот на руската народна носија, која сама ја шиела.

Најубавата баба во Европа се занимава со трговија на здрава храна.

Прекрасната Екатерина има ќерка (28), син (21) и тригодишна внука по име Ева, со која поминува доста време.

Таа сака да патува, а на Инстаграм објавува фотографии од рајски плажи.

За разлика од просечните баби, Екатерина слободното време го минува во теретана или вози велосипед.