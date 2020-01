Екатерина е најубавата баба во Европа: Русинката слободното време го минува во теретана и вози велосипед (ФОТО)

View this post on Instagram

#Repost @mrs_world_russia with @make_repost ・・・ Начался Новый год … и новые интересные проекты впереди 💥 Возвращаемся в рабочий режим ) 21 января Екатерина Егина @_egina_ed поборется за международный титул «Mrs. Universe Classic 2020» 👏🏻👏🏻👏🏻 Болеем всей душой и желаем только Победы 👑👑👑 Россия! Вперёд 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #mrsuniverseclassic#mrsrussiaclassic#mrsworldrussia#beautypegeant#Russia#ЕкатеринаЕгина#королевакрасоты#классик#миссис#конкурскрасоты#