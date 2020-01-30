Екатерина е најубавата баба во Европа: Русинката слободното време го минува во теретана и вози велосипед (ФОТО)

Екатерина Егина (50) од Русија кон крајот на јануари учествуваше на натпреварувањето на најубавите омажени и жени повозрасни од 50 години во Софија, каде освои титула во номинацијата за „најубава баба во Европа“.
Таа имала околу 30 противници од сите краеви на светот: Јужна Кореја, Сингапур, Украина, Естонија, Индија и многу други земји.
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#Repost @mrs_world_russia with @make_repost ・・・ Начался Новый год … и новые интересные проекты впереди 💥 Возвращаемся в рабочий режим ) 21 января Екатерина Егина @_egina_ed поборется за международный титул «Mrs. Universe Classic 2020» 👏🏻👏🏻👏🏻 Болеем всей душой и желаем только Победы 👑👑👑 Россия! Вперёд 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #mrsuniverseclassic#mrsrussiaclassic#mrsworldrussia#beautypegeant#Russia#ЕкатеринаЕгина#королевакрасоты#классик#миссис#конкурскрасоты#
Но, Екатерина ги освоила срцата на жирито со убавината, со своите интерпретации на џез композиции и дефиле во костим во стилот на руската народна носија, која сама ја шиела.
Најубавата баба во Европа се занимава со трговија на здрава храна.
Прекрасната Екатерина има ќерка (28), син (21) и тригодишна внука по име Ева, со која поминува доста време.
Таа сака да патува, а на Инстаграм објавува фотографии од рајски плажи.
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В детстве я была очень крутым ребёнком. У меня был собственный массажист. ⠀ Какой это был массаж? Общеукрепляющий? Спортивный? Не помню. Точно не антицеллюлитный. Ну этот «рельсы рельсы шпалы шпалы». Массажист жил в соседней комнате. Разрешал приходить на процедуры только с дневником и выполненными уроками. Кроме массажа одаривал орешками и сухофруктами. По совместительству был моей бабушкой. Хорошие были времена…. ⠀ Года четыре назад я сама стала массажистом. Получила сертификат. Не для заработков, а так, для близких и родных. Поймала волну. Однажды в индивидуальной бане в @acapulco_club сделала друзьям аж 7 массажей спин подряд. Нравилось очень. Потом сломала руку. С увлечением было покончено. ⠀ Своё тело доверяю только одному мастеру. Только в одном салоне @salon_myus Уже лет восемь. Процедур по телу у них огромное количество. После Тайского солнышка и моря я выбрала общий массаж по маслу. Каааааайф. Чего и вам желаю 🧡
За разлика од просечните баби, Екатерина слободното време го минува во теретана или вози велосипед.