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јануари 30, 2020
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Екатерина е најубавата баба во Европа: Русинката слободното време го…

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Екатерина е најубавата баба во Европа: Русинката слободното време го минува во теретана и вози велосипед (ФОТО)

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Екатерина Егина (50) од Русија кон крајот на јануари учествуваше на натпреварувањето на најубавите омажени и жени повозрасни од 50 години во Софија, каде освои титула во номинацијата за „најубава баба во Европа“.

Таа имала околу 30 противници од сите краеви на светот: Јужна Кореја, Сингапур, Украина, Естонија, Индија и многу други земји.

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#Repost @mrs_world_russia with @make_repost ・・・ Начался Новый год … и новые интересные проекты впереди 💥 Возвращаемся в рабочий режим ) 21 января Екатерина Егина @_egina_ed поборется за международный титул «Mrs. Universe Classic 2020» 👏🏻👏🏻👏🏻 Болеем всей душой и желаем только Победы 👑👑👑 Россия! Вперёд 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #mrsuniverseclassic#mrsrussiaclassic#mrsworldrussia#beautypegeant#Russia#ЕкатеринаЕгина#королевакрасоты#классик#миссис#конкурскрасоты#

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Но, Екатерина ги освоила срцата на жирито со убавината, со своите интерпретации на џез композиции и дефиле во костим во стилот на руската народна носија, која сама ја шиела.

Најубавата баба во Европа се занимава со трговија на здрава храна.

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#by_shestakova ❣️

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Прекрасната Екатерина има ќерка (28), син (21) и тригодишна внука по име Ева, со која поминува доста време.

Таа сака да патува, а на Инстаграм објавува фотографии од рајски плажи.

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В детстве я была очень крутым ребёнком. У меня был собственный массажист. ⠀ Какой это был массаж? Общеукрепляющий? Спортивный? Не помню. Точно не антицеллюлитный. Ну этот «рельсы рельсы шпалы шпалы». Массажист жил в соседней комнате. Разрешал приходить на процедуры только с дневником и выполненными уроками. Кроме массажа одаривал орешками и сухофруктами. По совместительству был моей бабушкой. Хорошие были времена…. ⠀ Года четыре назад я сама стала массажистом. Получила сертификат. Не для заработков, а так, для близких и родных. Поймала волну. Однажды в индивидуальной бане в @acapulco_club сделала друзьям аж 7 массажей спин подряд. Нравилось очень. Потом сломала руку. С увлечением было покончено. ⠀ Своё тело доверяю только одному мастеру. Только в одном салоне @salon_myus Уже лет восемь. Процедур по телу у них огромное количество. После Тайского солнышка и моря я выбрала общий массаж по маслу. Каааааайф. Чего и вам желаю 🧡

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За разлика од просечните баби, Екатерина слободното време го минува во теретана или вози велосипед.

Фото: Инстаграм

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