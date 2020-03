„No Time To Die“ – Поради коронавирусот одложен датумот на премиерата

Новиот филм за Џејмс Бонд , „No Time To Die“ требаше да започне со прикажување во кината во Велика Британија на 2 април.

Меѓутоа, потврдено е дека датумот за излегување на филмот е одложен за ноември 2020 година поради коронавирусот, пишуваат странските медиуми.

Продуцентите најавија дека одлуката ја донеле по будно набљудување и темелни проценки на глобалниот пазар.

The film will be released in the U.K. on November 12, 2020 with worldwide release dates to follow, including the US launch on November 25, 2020.

