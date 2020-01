Гледачите уверени дека водителката испуштила гасови – Не се обиде ни да го сокрие тоа! (ВИДЕО)

Гледачите на епизодата од „The Wendy Williams Show“ која беше прикажана во петокот се уверени дека водителката испуштила гасови во преносот во живо.

55-годишната водителка зборуваше за играчот од американскиот фудбал, Одел Бекам Јуниор, кој упадна во невоља откако удри полицаец и наеднаш се слушна звук од кој се згрозија многумина.

Wendy Williams really farted on live TV.

Други пак забележаа дека не се ни обидела да го сокрие тоа.

Can’t sleep cause I can’t stop thinking about Wendy Williams letting out a nasty fart during Friday’s episode of her daytime talk show.

— cameron 🦋 (@imallbikiniporn) January 20, 2020